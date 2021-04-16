РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 апр. В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на строительство надземного пешеходного перехода из модульных конструкций на пересечении Волоколамского шоссе и улицы Речной в Красногорске, сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на строительство надземного пешеходного перехода в городском округе Красногорск», - сообщила председатель комитета Елена Волкова.

Подмосковные власти давно занимаются разгрузкой Волоколамского шоссе, и работы по строительству надземного пешеходного перехода станут одним из предпринятых шагов по решению транспортных и пешеходных проблем данной территории.

Переход будет состоять из трех стальных лестничных пролетов, его оборудуют дополнительными линейными сходами и лифтами с каждой стороны. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Строительство осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объект включен в государственную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.