РИАМО – 16 апр. Благодаря резкому увеличению объемов производства подмосковным производителям удалось сформировать значительные резервы медицинских масок на складах. Об этом РИАМО сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В течение первого квартала 2021 года подмосковные производители ежедневно выпускали порядка 600 тысяч медицинских масок. На 15 апреля объем производства масок в регионе составляет 622 тысячи единиц в сутки.
Она добавила, что на сегодняшний день складские запасы масок у региональных компаний приблизились к 80 млн единиц. Такие резервы обеспечивают стабильность рынка и позволяют сократить ежедневные объемы производства.
Министр также отметила, что при необходимости региональные предприятия могут увеличить объемы производства масок до 1,66 млн единиц в сутки.
Из-за пандемии коронавируса в Подмосковье сохраняется обязательство надевать защитные маски в общественных местах и транспорте.
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