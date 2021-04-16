РИАМО – 16 апр. Благодаря резкому увеличению объемов производства подмосковным производителям удалось сформировать значительные резервы медицинских масок на складах. Об этом РИАМО сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В течение первого квартала 2021 года подмосковные производители ежедневно выпускали порядка 600 тысяч медицинских масок. На 15 апреля объем производства масок в регионе составляет 622 тысячи единиц в сутки.

«Подмосковным производителям удалось в полной мере удовлетворить спрос на медицинские маски в пиковый период – во второй половине прошлого года. Кроме того, за счет резкого увеличения объемов производства были сформированы значительные резервы», - сказала Зиновьева.

Она добавила, что на сегодняшний день складские запасы масок у региональных компаний приблизились к 80 млн единиц. Такие резервы обеспечивают стабильность рынка и позволяют сократить ежедневные объемы производства.

Министр также отметила, что при необходимости региональные предприятия могут увеличить объемы производства масок до 1,66 млн единиц в сутки.

Из-за пандемии коронавируса в Подмосковье сохраняется обязательство надевать защитные маски в общественных местах и транспорте.

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