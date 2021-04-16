РИАМО - 16 апр. Плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону, начнутся в Москве с 11 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому», — сказал Бирюков.

Он добавил, что отключать воду необходимо для гидравлических испытаний. Они показывают возможные ненадежные участки тепловых сетей, благодаря чему можно своевременно устранить эти проблемы.

Профилактические работы на системах горячего водоснабжения завершат до 1 сентября. Гидравлические испытания проведут более чем на 16 тыс. км сетей.

Раньше горячую воду могли отключать на 20 и более дней, теперь ее отключают не более чем на 10 дней. Однако отказаться от отключения горячей воды нельзя, так как в системе необходимо периодически проводить профилактику.

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