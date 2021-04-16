РИАМО - 16 апр. Московскую митрополию возглавил митрополит Павел после того, как митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий подал прошение об уходе на покой, сообщается на сайте Московского патриархата.

Московская митрополия действует на территории Подмосковья. Она создана из той части Московской епархии, которая ранее находилась в управлении митрополита Крутицкого и Коломенского.

Ранее митрополит Ювеналий подал прошение о почислении на покой. После этого патриарх Кирилл вступил в непосредственное управление Московской митрополией до избрания наместника.

Священный синод удовлетворил прошение Ювеналия и выразил ему благодарность за церковное служение. Местом пребывания на покое для Ювеналия определили Москву.

По решению Священного синода, патриаршим наместником Московской митрополии стал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел.