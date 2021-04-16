РИАМО - 16 апр. В «Активном гражданине» появился раздел для детей, так, там опубликована сказка «Теремок», которую прочитал актер театра и кино Камиль Ларин, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новый раздел «Активный гражданин» — детям» будет регулярно пополняться новыми сказками, комиксами и раскрасками. Получить доступ к материалам очень легко — достаточно зайти на сайт проекта с компьютера либо с мобильного телефона.

В разделе для детей можно найти сказку «Теремок», которую прочитал актер театра и кино Камиль Ларин, сказку «Дочурка Груффало» в прочтении телеведущего Никиты Пименова и многое другое.

Там также доступны комиксы для чтения, герои которых исследуют Москву, ходят на экскурсии, решают головоломки.

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