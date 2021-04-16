РИАМО - 16 апр. В районе Коптево в Москве на месте самостроя появился новый детский городок и сквер, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В жилом квартале в Коптеве на месте демонтированного самостроя организована современная зона для отдыха и прогулок с детьми. Здесь появились новые игровые и спортивные площадки, место для детских мастер-классов. Для проведения музыкальных и танцевальных представлений возведена сцена», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что также там был установлен павильон, где продают свежие фермерские продукты.

Земельный участок, на котором появились новые общественные пространства, расположен по адресу: Коптевский бульвар, владение 18а, строение 1. Раньше здесь уже располагалась детская игровая зона «Бригантина».

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