РИАМО - 16 апр. В районе Коптево в Москве на месте самостроя появился новый детский городок и сквер, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Он отметил, что также там был установлен павильон, где продают свежие фермерские продукты.
Земельный участок, на котором появились новые общественные пространства, расположен по адресу: Коптевский бульвар, владение 18а, строение 1. Раньше здесь уже располагалась детская игровая зона «Бригантина».
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