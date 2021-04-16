РИАМО - 16 апр. Арендаторы, которые снимают городскую недвижимость, смогут перенести срок предварительной платы за последние пять месяцев аренды до конца 2022 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новая мера поддержки рассчитана на предпринимателей, которые планируют продлить договоры аренды, а также на бизнесменов, которые уже сделали это в период с 5 марта 2020 года до 22 марта 2021 года, но еще не внесли обязательный платеж за последние пять месяцев аренды», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Получить отсрочку смогут 1,8 тысячи предпринимателей, срок действия договоров аренды которых уже истек или завершится в 2021 году. Обратиться за отсрочкой можно до конца 2022 года.

По словам Ефимова, это позволит снизить финансовую нагрузку на предпринимателей в период восстановления экономики.

Отсрочка по аренде государственной и муниципальной собственности — одна из самых востребованных мер поддержки.

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