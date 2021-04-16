РИАМО - 16 апр. Арендаторы, которые снимают городскую недвижимость, смогут перенести срок предварительной платы за последние пять месяцев аренды до конца 2022 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Получить отсрочку смогут 1,8 тысячи предпринимателей, срок действия договоров аренды которых уже истек или завершится в 2021 году. Обратиться за отсрочкой можно до конца 2022 года.
По словам Ефимова, это позволит снизить финансовую нагрузку на предпринимателей в период восстановления экономики.
Отсрочка по аренде государственной и муниципальной собственности — одна из самых востребованных мер поддержки.
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