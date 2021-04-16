РИАМО - 16 апр. В столице огласили победителей конкурса молодых педагогов, все они смогли показать интеллектуальные и коммуникативные навыки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Номинации конкурса определяют векторы развития для московских педагогов, недавно пришедших в профессию. Ведь сегодня каждый учитель — это обязательно современный лидер, способный использовать новые технологии для того, чтобы говорить просто о сложном. И конечно, современный учитель — это человек, обладающий социальным интеллектом и умеющий научить ребят быть счастливыми и реализованными в большом поликультурном мегаполисе», — сказал директор городского методического центра Андрей Зинин.

В финал конкурса вышли 133 педагога. Все конкурсанты показали навыки эффективной коммуникации в педагогической игре и продемонстрировали интеллектуальные способности в решении кейсов.

В конкурсе приняли участие более 900 учителей Москвы, это в три раза больше, чем в прошлом году.

Конкурс молодежных инициатив «Молодые педагоги — московскому образованию» проводится городским методическим центром департамента образования и науки Москвы с 2013 года.

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