РИАМО - 16 апр. В столице огласили победителей конкурса молодых педагогов, все они смогли показать интеллектуальные и коммуникативные навыки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В финал конкурса вышли 133 педагога. Все конкурсанты показали навыки эффективной коммуникации в педагогической игре и продемонстрировали интеллектуальные способности в решении кейсов.
В конкурсе приняли участие более 900 учителей Москвы, это в три раза больше, чем в прошлом году.
Конкурс молодежных инициатив «Молодые педагоги — московскому образованию» проводится городским методическим центром департамента образования и науки Москвы с 2013 года.
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