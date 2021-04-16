РИАМО - 16 апр. В Подмосковье и столице в начале следующей недели ожидаются ночные заморозки, температура ночью может опуститься до минус 1 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ночью в понедельник температура составит плюс 1 – плюс 6 градусов, днем будет плюс 10 – плюс 15 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков.

Похолодает в ночь на вторник: минимальная температура составит минус 1 градус. Прогнозируется переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Днем будет плюс 9 – плюс 14 градусов.

В ночь на среду будет 0 – плюс 5 градусов, ожидается облачная с прояснениями погода с осадками. Днем температура поднимется до плюс 9-14 градусов, установится облачная погода без осадков.

В ночь на четверг уже прогнозируется положительная температура – плюс 2-7 градусов, ожидается дождь. Днем будет плюс 8 – плюс 13 градусов.

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