РИАМО - 16 апр. В «Технограде» на ВДНХ пройдет бесплатный онлайн-курс «Как стать самозанятым и продвигать свое дело», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Открыть собственное дело в Москве не так сложно, как кажется. Курс будет полезен профессионалу в любой области, который планирует работать в статусе самозанятого или совмещать работу по найму с дополнительным заработком», — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Программа онлайн-курса состоит из четырех вебинаров. На первом занятии участникам расскажут о видах деятельности для самозанятых, а также разберут последовательность регистрации, научат рассчитывать и оплачивать налоги.

На втором занятии слушателям расскажут о различиях между ИП и самозанятым. Третье занятие будет посвящено продвижению услуг, а на четвертом вебинаре участники узнают о существующих мерах поддержки для самозанятых на федеральном и региональном уровнях.

Обучение стартует 20 апреля. Для участия необходима предварительная регистрация.

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