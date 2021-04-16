РИАМО - 16 апр. С помощью голосования на «Активном гражданине» жители столицы смогут выбрать для городских ярмарок единый бренд – собственное имя, по которому их будут узнавать москвичи и гости города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Голосование на «Активном гражда­нине» по выбору имени для московских ярмарок началось в пятницу.

«Комфортный город немыслим без продовольственных рынков и ярмарок, торгующих свежей и разнообразной продукцией. Они не заменяют обычных магазинов, но служат важным дополнением к ним», — написал Собянин в своем личном блоге.

Столичный градоначальник отметил, что круглогодичные ярмарки и рынки — это не только торговля, но и новое культурное явление. Зачастую такие места превосходят по качеству аналоги других городов мира.

Сейчас в городе ярмарки есть на 45 площадках в разных районах столицы. Через несколько лет их будет около 80.

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