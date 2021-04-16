РИАМО - 16 апр. На дорогах столицы вечером в пятницу могут образоваться 8-балльные пробки, в 7 часов утра загруженность городских дорог составляет 3 балла, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Движение в центр города затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.
Движение свободно на Волоколамском шоссе, проспекте Маршала Жукова и Кутузовском проспекте.
В столице продолжают активно проводить ремонтные работы на дорогах, что также может ухудшить дорожную ситуацию.
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