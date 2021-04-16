РИАМО - 16 апр. На электронную почту объектов соцсферы, отделений банков, торговых центров и магазинов в Люберцах поступили анонимные сообщения о минировании, по итогам проверки организаций взрывоопасных веществ не найдено, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Так, анонимные угрозы поступили на электронную почту управления соцзащиты, МФЦ, центра занятости населения, суда, отделения Альба Банка, ТЦ «Подосинки», управления опеки и попечительства, 18 магазинов «Магнит», Люберецкой областной больницы, отделения Сбербанка, медицинского колледжа и других объектов.

По состоянию на 21:30 15 апреля все объекты проверены кинологическими расчетами, взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено. Вызов оказался ложным.

Всего было проверено 42 объекта. Эвакуация людей не проводилась.