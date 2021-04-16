РИАМО – 16 апр. Известные артисты и телеведущие записали серию аудиоподкастов, посвященных знаковым местам и истории Москвы, подкасты будут публиковаться еженедельно, сообщает пресс-служба комитета по туризму столицы.

Подкасты подготовили туристический сервис Russpass и проект #Москвастобой. Уже вышли первые шесть подкастов.

«В проекте участвуют 30 известных артистов, певцов и телеведущих — Николай Дроздов, Полина Гагарина, Валерий Сюткин и другие. Послушав их рассказы, можно открыть для себя новые интересные маршруты по городу», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Так, подкаст, записанный ученым-зоологом, телеведущим Николаем Дроздовым, можно послушать во время прогулки по Воробьевым горам. Дроздов расскажет о строительстве главного здания МГУ – когда строение возводили, Дроздов мечтал туда поступить.

Певца Олега Газманова столица вдохновила на создание песен: в своем подкасте он рассказывает о любимых местах в городе. Спортивный комментатор Виктор Гусев расскажет о любимом маршруте в Замоскворечье.

Певец Валерий Сюткин в своем подкасте рассказывает о детстве на Чистых прудах. Музыкант также поделится историей создания песни «А я иду, шагаю по Москве».

На платформе #Москвастобой можно смотреть лекции, различные шоу, онлайн-экскурсии и так далее. Кроме того, работает англоязычная версия проекта.

Туристический сервис Russpass помогает при планировании путешествия по стране. Там можно составить индивидуальный маршрут, забронировать номер в гостинице, купить билеты на самолет или поезд.

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