РИАМО - 16 апр. Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва», он больше не сможет проводить банковские операции, сообщает Газета.ru.
В Банке России отметили, что эта организация участвует в системе страхования вкладов.
Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
По данным ЦБ, кредитная организация занимала 188 место в российской банковской системе по величине активов.
Ранее Центробанк отозвал лицензию у Нефтепромбанка.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии