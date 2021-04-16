РИАМО - 16 апр. Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва», он больше не сможет проводить банковские операции, сообщает Газета.ru.

В Банке России отметили, что эта организация участвует в системе страхования вкладов.

Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

По данным ЦБ, кредитная организация занимала 188 место в российской банковской системе по величине активов.

Ранее Центробанк отозвал лицензию у Нефтепромбанка.

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