РИАМО - 16 апр. На складе на Шарикоподшипниковской улице в столице потушили крупный пожар, во время возгорания там частично обрушилась кровля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Вечером 15 апреля в МЧС сообщили о возгорании электрокабелей на складе по адресу: ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 24.

Площадь возгорания составила около 700 кв. м. Во время пожара произошло частичное обрушение кровли.

Огонь полностью потушили в 04:17 16 апреля. Информации о пострадавших не поступало. По словам администрации здания, на складе не было людей.