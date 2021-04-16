РИАМО - 16 апр. Пожар произошел в заброшенных зданиях в Серебряных Прудах, площадь возгорания достигала 2,8 тыс. кв. м, утром в пятницу пожар полностью потушили, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Днем 15 апреля в МЧС сообщили о пожаре в хозяйственной постройке в поселке Успенский. Там загорелись заброшенные строения на площади 2 тыс. кв. м. В 19:00 пожар локализовали на площади 2,8 тыс. кв. м.

В 22:20 15 апреля потушили открытое горение. В 06:32 16 апреля были ликвидированы последствия пожара. Дальнейшая информация уточняется.

На месте происшествия работали 10 единиц техники и 21 человек.

Как спастись при пожаре в общественном здании?>>