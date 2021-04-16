РИАМО - 16 апр. В некоторых случаях наличие аллергии у человека может служить прикрытием его неуверенности в себе и социофобии, сообщила РИАМО психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.
Она пояснила, что в таких случаях под предлогом аллергических реакций человек отказывается от посещения мероприятий, прогулок с друзьями.
Она добавила, что множеству старшеклассников и студентов, которые устали от учебы, тревожатся перед зачетами и контрольным, аллергия дает повод остаться дома и передохнуть.
«Не нужно осуждать таких людей, ведь часто именно запрет на выражение своих чувств приводит к неосознанному поиску уважительных причин не идти куда-то и не делать что-то. Эти люди не могут просто сказать о своей усталости и нежелании общаться с кем-то. В то же время аллергики без психологических трудностей выпивают таблетку, берут с собой ингалятор и живут полной жизнью», - заключила специалист.
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