РИАМО - 16 апр. В Подмосковье и столице в пятницу температура воздуха составит 12 - 17 градусов тепла, местами возможен небольшой дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Так, максимальная температура в Москве днем составит 15-17 градусов, по области — 12-17 градусов.

Скорость северо-восточного ветра составит 7-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня достигнет 751 миллиметра ртутного столба.

Относительная влажность воздуха будет около 40%.

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