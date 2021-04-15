РИАМО - 15 апр. В Подмосковье начался второй этап регионального конкурса проектов в рамках инициативного бюджетирования, общая сумма финансирования из регионального бюджета составит 500 млн рублей, сообщает пресс-служба Московской областной думы.
При этом в рамках программы инициативного бюджетирования уже заявлено проектов на сумму свыше 1 млрд рублей.
Он также подчеркнул, что все проекты инициативного бюджетирования реализуют до конца года.
Ранее за проекты инициативного бюджетирования проходило народное голосование на портале «Добродел». Сейчас там можно узнать, за какие проекты отдавали свои голоса жители Подмосковья.
Около 50 млрд руб поступит в бюджет Подмосковья по упрощенной системе налогообложения>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии