РИАМО - 15 апр. В Подмосковье начался второй этап регионального конкурса проектов в рамках инициативного бюджетирования, общая сумма финансирования из регионального бюджета составит 500 млн рублей, сообщает пресс-служба Московской областной думы.

При этом в рамках программы инициативного бюджетирования уже заявлено проектов на сумму свыше 1 млрд рублей.

«Сейчас составляется список проектов, которые набрали наибольшее количество голосов. Далее администрации муниципалитетов будут проводить конкурсные процедуры по выбору подрядчиков, которые возьмут на себя обязательства реализовать проекты. После этих процедур в городских округах начнутся непосредственно работы», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Он также подчеркнул, что все проекты инициативного бюджетирования реализуют до конца года.

Ранее за проекты инициативного бюджетирования проходило народное голосование на портале «Добродел». Сейчас там можно узнать, за какие проекты отдавали свои голоса жители Подмосковья.

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