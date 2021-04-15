РИАМО - 15 апр. Новая тест-система на антитела к коронавирусу, зарегистрированная в России, отличается тем, что обладает высокой аналитической чувствительностью. Благодаря этому можно определять количество антител при их низком уровне в крови, сообщил академик РАН, глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Тест создали в ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора. Система уже прошла процедуру регистрации.

«Я бы не сказал, что этот тест предназначен для массового оборота. Сначала надо собрать больше полевых данных, чтобы определить цели, для которых он подходит. Если сейчас гражданин получит данные по антителам после этого теста и принесет их врачу, то ни врач, ни пациент не будут знать, что это значит. Нужно провести испытания, чтобы мы могли дать подробную инструкцию», - сказал Покровский в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что после окончательных испытаний именно эта тест-система будет использоваться для решения вопросов о проведении или непроведении повторной вакцинации от коронавируса.

«Может быть, исследования с новой тест-системой могут показать, что иммунитет будет держаться достаточно долго. Иметь такой инструмент, да еще собственного производства – это очень ценно», - заключил Покровский.

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