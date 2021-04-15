РИАМО - 15 апр. В Подмосковье и столице стала популярной услуга по отправке посылки по номеру мобильного телефона, кроме того, жители Московского региона часто отправляют предоплаченные посылки – с начала 2021 года они направили 393 тыс. таких посылок, сообщает пресс-служба макрорегиона Москва «Почты России».

Клиентам «Почты России» для отправки посылки теперь можно лишь ввести номер телефона адресата и не уточнять адрес доставки посылки. Сервис доступен в том случае, если получатель указал свой адрес в мобильном приложении «Почты России» и включил функцию приема отправлений по номеру телефона. Отправитель сможет увидеть город доставки и индекс, а персональные данные будут скрыты.

«Именно в столице и области наши клиенты чаще всего пользуются этой услугой. Москвичи сами объединяют услуги по своим предпочтениям. Получается очень удачный синтез онлайн- и офлайн-услуг», — сказал директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

Он добавил, что посылки по номеру телефона часто направляют предоплаченными. В прошлом году было отправлено около 2 млн предоплаченных посылок.

В Подмосковье и столице предоплаченные посылки составляют почти половину всех отправлений. С начала этого года в Москве отправили свыше 255 тыс предоплаченных посылок, в области – порядка 138 тыс.

Предоплаченные посылки оформляются на сайте или в приложении «Почты России». В течение 72 часов затем нужно принести посылку на почту, где ее можно отдать оператору без очереди. Помимо этого, можно через приложение выбрать получателя посылки и дождаться, когда ее заберет курьер. После отправления посылки на электронную почту приходит письмо с уведомлением о приеме и чеком.