РИАМО – 16 апр. Обустройство зоны отдыха с тремя бассейнами завершили в южной части набережной парка Северного речного вокзала, также закончено обустройство плавучего причала для маломерных судов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Площадь всей зоны отдыха составляет более 4 тыс. квадратных метров, из них 3,5 тыс. занимает пляж с тремя бассейнами, который обустроен над водной поверхностью Химкинского водохранилища», — сказал Бирюков.

Зону отдыха могут одновременно посещать до 200 человек. В бассейнах есть система подогрева. Рядом с ними появятся пляжные зонтики, диваны и лежаки.

Плавучий причал собран из 14 понтонов. Они удерживают 56 железобетонных якорей. На причале есть 12 колонок для подачи электроэнергии и воды на пришвартованные суда, навигационные огни, средства спасения и швартовные устройства. К понтону одновременно могут подойти 18 маломерных судов длиной 10-25 метров.

Заммэра напомнил, что во время благоустройства парку Северного речного вокзала вернули исторический вид. Там отреставрировали скульптуры, провели озеленение. Теперь парк является одним из любимых мест отдыха жителей.

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