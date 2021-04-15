РИАМО - 15 апр. В Солнечногорске в День экологических знаний провели главный подмосковный урок о раздельном сборе отходов, участие в котором приняли более 200 школьников, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.
Ребята изучили правила домашней сортировки, закрепили навыки на игровых тренингах и даже побывали на самом крупном и технологичном в Европе комплексе переработки отходов. Они стали первыми зрителями видеоэкскурсии на КПО «Восток» группы «ЭкоЛайн».
Кудасов рассказал школьникам о том, как устроена работа с отходами – абсолютно все они поступают на 10 комплексов переработки, благодаря чему в регионе полностью закрылись старые свалки и полигоны. Ребятам показали счетчик вторсырья на новом информационном ресурсе двабака.рф, который в онлайн-режиме показывает, сколько отходов в области отправляется на переработку.
Завершился урок небольшой викториной с вопросами на тему экскурсии, а также раздельного сбора мусора. Самые активные получили полезные экопризы.
«Даже самая современная автоматика не заменит домашнюю сортировку. Только если мы сложим вторсырье чистым в отдельный пакет и сдадим в правильный контейнер, почти все оно может пойти на производство новых вещей», - объяснила ребятам заместитель генерального директора группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова.
Участники урока сделали селфи. Каждый желающий получил моментальное фото на фоне КПО «Восток».
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