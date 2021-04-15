РИАМО - 15 апр. В Солнечногорске в День экологических знаний провели главный подмосковный урок о раздельном сборе отходов, участие в котором приняли более 200 школьников, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Ребята изучили правила домашней сортировки, закрепили навыки на игровых тренингах и даже побывали на самом крупном и технологичном в Европе комплексе переработки отходов. Они стали первыми зрителями видеоэкскурсии на КПО «Восток» группы «ЭкоЛайн».

«У нас большие надежды на новое поколение, уже сегодня они вникают в раздельный сбор и переработку, много знают о проблеме отходов, их сокращении. Это они совсем скоро придут во все отрасли, поэтому так важно сформировать у них ответственность за отходообразование и на личном уровне, и в более глобальном плане», - сказал советник заместителя председателя правительства Московской области Вадим Кудасов.

Кудасов рассказал школьникам о том, как устроена работа с отходами – абсолютно все они поступают на 10 комплексов переработки, благодаря чему в регионе полностью закрылись старые свалки и полигоны. Ребятам показали счетчик вторсырья на новом информационном ресурсе двабака.рф, который в онлайн-режиме показывает, сколько отходов в области отправляется на переработку.

Завершился урок небольшой викториной с вопросами на тему экскурсии, а также раздельного сбора мусора. Самые активные получили полезные экопризы.

«Даже самая современная автоматика не заменит домашнюю сортировку. Только если мы сложим вторсырье чистым в отдельный пакет и сдадим в правильный контейнер, почти все оно может пойти на производство новых вещей», - объяснила ребятам заместитель генерального директора группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова.

Участники урока сделали селфи. Каждый желающий получил моментальное фото на фоне КПО «Восток».