РИАМО - 15 апр. В четверг по случаю Дня экологических знаний в Подмосковье провели масштабный открытый урок для девятиклассников по раздельному сбору отходов и сортировке на основе площадки «Мегабак», сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.
Всего в форматах онлайн и офлайн в мероприятии поучаствовало около 40 тысяч школьников региона из 44 муниципалитетов. Школьников поприветствовал и поздравил с праздником зампред правительства Московской области Евгений Хромушин. Он также поблагодарил за помощь в организации такого масштабного занятия министерство образования Московской области.
Самый массовый урок провели председатель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО по Московской области Лилия Белова и министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Они рассказали ребятам, как устроена сортировка отходов дома или в школе, а также продемонстрировали, что происходит с мусором после попадания на переработку. Также для школьников провели прямое включение с завода ООО «ОРИСПРОМ», занимающегося переработкой шин, которые сейчас принимают по акции «Сдай старые шины на переработку!».
Он подчеркнул, что на сегодняшний день в регионе каждый третий школьник вовлечен в раздельный сбор мусора. Всего же в Московской области более 4 млн человек разделяют отходы.
«В первую очередь мы сами должны показывать детям пример разумного потребления и правильной организации сортировки отходов, не игнорируя ни один их вопрос. Сейчас ограничительные меры ослаблены, ребята вернулись в классы, и появилась возможность присоединиться к открытому уроку и лично со всеми пообщаться и помочь разобраться в вопросе», - добавил Велиховский.
Интерактивная часть экоурока состоялась при участии Рузского регионального оператора компании «РТ-Инвест».
Жители Московской области вовлечены в раздельный сбор отходов с 1 января 2019 года. Благодаря их активному участию в сортировке отходов до конца текущего года более 2,7 млн тонн отсортированных отходов уже отправлено на вторичную переработку.
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