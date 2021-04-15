РИАМО - 15 апр. В четверг по случаю Дня экологических знаний в Подмосковье провели масштабный открытый урок для девятиклассников по раздельному сбору отходов и сортировке на основе площадки «Мегабак», сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Всего в форматах онлайн и офлайн в мероприятии поучаствовало около 40 тысяч школьников региона из 44 муниципалитетов. Школьников поприветствовал и поздравил с праздником зампред правительства Московской области Евгений Хромушин. Он также поблагодарил за помощь в организации такого масштабного занятия министерство образования Московской области.

Самый массовый урок провели председатель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО по Московской области Лилия Белова и министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Они рассказали ребятам, как устроена сортировка отходов дома или в школе, а также продемонстрировали, что происходит с мусором после попадания на переработку. Также для школьников провели прямое включение с завода ООО «ОРИСПРОМ», занимающегося переработкой шин, которые сейчас принимают по акции «Сдай старые шины на переработку!».

«Экологическое образование в школах является важным этапом строительства комплексной системы обращения с отходами Подмосковья. Культурный код разделять отходы дома должен закладываться с детства, сегодня для нас очевидно, что дети наиболее активно вовлечены в раздельный сбор отходов, они «движок» всех экологических процессов», - отметил Хромушин.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в регионе каждый третий школьник вовлечен в раздельный сбор мусора. Всего же в Московской области более 4 млн человек разделяют отходы.

«В первую очередь мы сами должны показывать детям пример разумного потребления и правильной организации сортировки отходов, не игнорируя ни один их вопрос. Сейчас ограничительные меры ослаблены, ребята вернулись в классы, и появилась возможность присоединиться к открытому уроку и лично со всеми пообщаться и помочь разобраться в вопросе», - добавил Велиховский.

Интерактивная часть экоурока состоялась при участии Рузского регионального оператора компании «РТ-Инвест».

Жители Московской области вовлечены в раздельный сбор отходов с 1 января 2019 года. Благодаря их активному участию в сортировке отходов до конца текущего года более 2,7 млн тонн отсортированных отходов уже отправлено на вторичную переработку.

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