РИАМО - 15 апр. Одной из важных мер по развитию индивидуального и малоэтажного жилищного строительства могла бы стать программа поддержки ипотечного кредитования такого жилья. Такое положение включили в проект резолюции по итогам круглого стола на тему индивидуального и малоэтажного жилья, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

Круглый стол прошел в рамках работы комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию в Московской торгово-промышленной палате.

«Мы уже много лет совместно с коллегами из Национального объединения застройщиков жилья и экспертным сообществом занимаемся решением вопросов, связанных с индивидуальным и малоэтажным жилищным строительством. <…> Среди причин интереса – обострившийся после пандемии вопрос обеспечения индивидуальных, эпидемиологически более безопасных условий проживания, а также необходимость вовлечения в освоение новых территорий», — сказала председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева.

Она добавила, что были анонсированы планы по государственной поддержке льготного ипотечного кредитования индивидуального жилищного строительства под 6,1%.

«Новая Москва – идеальное пространство для воплощения проектов по малоэтажному строительству в силу развитости инфраструктуры. Речь идет не о том, чтобы уйти из города, а о необходимости иметь выбор из целой линейки сред», — отметил академик Российской академии архитектуры и строительных наук, заслуженный архитектор Российской Федерации, почетный строитель Москвы Андрей Боков.

Председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко обратил внимание на проблему с коттеджными поселками в новой Москве: он предложил провести их ревизию на предмет должного функционирования всех систем жизнеобеспечения. По итогам анализа депутат предложил создать рабочую группу по внесению необходимых изменений в отдельные законодательные акты.

По итогам круглого стола участники заседания одобрили проект резолюции, в котором отметили, что одной из важных мер могло бы явиться принятие программы поддержки ипотечного кредитования малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, аналогичной программам, предусмотренным для многоквартирного жилья.

Кроме того, в ходе мероприятия отметили, что малоэтажное строительство в столице может органично сочетаться с многоэтажным и высотным строительством с помощью грамотного использования инструментов территориального планирования. Было предложено рассматривать создание доступной и комфортной среды обитания как одну из важнейших целей при реализации проектов развития территории.

Помимо этого, было акцентировано внимание на вопросах общей собственности жителей в масштабных проектах индивидуального жилищного строительства в части общих сетей, внутренних дорог, общественной инфраструктуры.

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