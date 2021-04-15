РИАМО - 15 апр. Силовики задержали заместителя главы департамента экономической политики и развития города Москвы Леонида Кострому, сообщает ТАСС.

В настоящий момент он находится в изоляторе временного содержания на Петровке, 38. Причины задержания пока точно неизвестны.

«Леонид Кострома задержан, в настоящее время он находится в ИВС на Петровке, 38. На условия содержания он не жалуется», - сказал заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Николай Зуев,

Кострома занял пост заместителя руководителя департамента экономической политики и развития столицы летом прошлого года. До этого он трудился в консалтинговой компании, консультировал федеральные и региональные органы власти.