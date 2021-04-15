РИАМО - 15 апр. Нарушение санитарно-эпидемиологических норм выявили в круглосуточном солярии «Солнце» на Каретном Ряду в столице, его деятельность приостановят на 90 суток, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Специалисты управления ранее провели проверку работы солярия. Во время проверки установили, что вход в солярий осуществлялся через подъезд жилого дома. Отдельного входа, изолированного от жилой части здания, нет.

Такое нарушение может быть причиной ухудшения условий проживания населения из-за пребывания большого количества посторонних людей, использующих общедомовые помещения. Это создает нагрузку на инженерные коммуникации, грязь, шум.

Кроме того, это нарушение увеличивает риск распространения инфекций, в том числе коронавируса.

В отношении ООО «Солнце» возбудили дело об административном нарушении. Материалы дела передали в суд. Тверской районный суд вынес решение о приостановлении работы солярия на 90 суток.

Решение суда направили в управление Федеральной службы судебных приставов по столице для фактического приостановления работы солярия.

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