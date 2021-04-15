РИАМО - 15 апр. В городе Куровское в Орехово-Зуевском городском округе молодой человек похитили камеру системы «Безопасный регион», его удалось вычислить и задержать, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Молодой человек похитил устройство, установленное около проезжей части дороги недалеко от дома №7 на улице Кирова. Вычислить его удалось благодаря записи с испорченной же камеры. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

«Видеокамеры системы «Безопасный регион» фиксируют противоправные действия и служат средством их предотвращения, а функции видеоаналитики позволяют распознавать лица злоумышленников», - отметил зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ Подмосковья Роман Каратаев.

Он подчеркнул, что система видеонаблюдения «Безопасный регион» в Подмосковье в настоящее время включает в себя свыше 67 тыс. видеокамер. Они обеспечивают постоянный контроль за ситуацией на дорогах, в парках, на транспорте, в подъездах и дворах.