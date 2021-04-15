РИАМО - 15 апр. В Московской области началось обучение волонтеров, которые будут оказывать поддержку в проведении всероссийского голосования за общественные территории, сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

С 26 апреля по всей стране на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru. начнется голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» за выбор общественных территорий для включения в план по благоустройству на 2022 год.

«Необходимо привлекать жителей, особенно молодежь, к участию в голосовании. Комфортная городская среда формируется здесь и сейчас, и именно нам потом жить и растить детей в этих городах. Вовлеченность жителей – главный залог успешного благоустройства», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Для оказания поддержки в проведении голосования в регионе создали волонтерские штабы. В них состоит 1021 человек.

Добровольцы будут работать над привлечением жителей к голосованию за объекты благоустройства, предоставлять возможности проголосовать «на месте», информировать и отвечать на вопросы.