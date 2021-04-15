РИАМО - 15 апр. V Всероссийский форум волонтеров-медиков стартовал в четверг в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба организаторов.

Форум направлен на развитие молодежных инициатив в сфере здравоохранения и общественного здоровья. Мероприятие проходит в смешанном формате. Его очными участниками стали 200 самых активных представителей волонтерского движения медиков из всех 85 регионов России – координаторы Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Еще более 3,5 тыс. волонтеров-медиков будут работать на форуме в режиме онлайн. Трансляцию можно посмотреть по ссылке. Онлайн-участники программы смогут задать свои вопросы спикерам, поучаствовать в различных активностях и опросах, также для них будут организованы специальные встречи с представителями федерального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Волонтеры-медики, собравшиеся в мастерской управления «Сенеж» – участники и организаторы Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, которая объединила всю страну в период пандемии коронавируса. В ходе форума прошло награждение волонтеров-медиков, которые помогали людям, в том числе во время пандемии.

«Вы совершили настоящий подвиг в период пандемии. Волонтеры-медики в режиме 24/7 работали в больницах и плечом к плечу с врачами спасали жизни людей, были рядом с теми, кто в этом нуждался. Вы самоотверженно, профессионально, с полной отдачей и неравнодушием взяли на себя самое сложное – координирующую функцию в самом масштабном проекте 2020 года – Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ», – отметила начальник департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента РФ по общественным проектам Ксения Разуваева.

Участников форума в видеообращении приветствовал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Медицинское волонтерство на сегодняшний день вносит значимый вклад в развитие специалистов в сфере здравоохранения. Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» является крупнейшим общественным ресурсом в сфере медицинского добровольчества в нашей стране. За пять лет работы волонтеры-медики направили в ряды участников движения более 80 тыс. добровольцев. Ежегодный охват населения профилактической информацией составляет более 4 млн человек», - отметил глава Минздрава РФ.

Он подчеркнул, что ведется системная работа по привлечению населения к ведению здорового образа жизни. Сейчас функционирует 202 штаба здоровья. В марте в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» стартовал созданный волонтерами-медиками марафон ценностей здорового образа жизни «Поколение ЗОЖ», на старте которого в его мероприятиях уже приняли участие более 22 тыс. человек.

В ходе открытия форума выступающие говорили, что волонтеры являются активными участниками социальных конкурсов, создают и проводят собственные социально значимые проекты, меняют мир вокруг себя и других в лучшую сторону.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. При поддержке министерства здравоохранения РФ в России открыты 85 региональных отделений ВОД «Волонтеры-медики», объединяющих более 83 тыс. человек. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около 4 млн россиян.