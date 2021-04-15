РИАМО - 15 апр. Обвиняемого в убийстве мужчины в фитнес-клубе на северо-западе Москвы взяли под стражу, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

12 апреля в тренажерном зале на Авиационной улице застрелили мужчину. Злоумышленник совершил не менее четырех выстрелов.

«В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета, сотрудников ФСБ России и уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве в короткий срок установлены личность и местонахождение фигуранта», — сказала Иванова.

Она добавила, что мужчина признал свою вину, ему предъявили обвинение. После совершения преступления злоумышленник скрылся на общественном транспорте. При этом обвиняемый поменялся куртками со случайным попутчиком, заплатив ему за это.

По данным СМИ, убитым был криминальный авторитет Альберт Рыжий (Али Гейдаров), у которого было множество врагов в криминальном мире.

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