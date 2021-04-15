РИАМО - 15 апр. Присяжные заседатели в Москве вынесут вердикт в отношении Дмитрия Леснякова и Дмитрия Завьялова – руководителей межрегиональной преступной группы, а также еще шести членов этой банды, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
По данным следствия, с 1999 по 2011 годы Лесняков и Завьялов руководили межрегиональной преступной группой, в состав которой в разное время вошли Дмитрий Задков, Валерий Бабаев, Александр Лебедев, Ралиф Фаизов, Сергей Фреер и Идрак Абилов, а также иные лица.
Члены банда всегда тщательно готовили преступления. Поэтому долгое время их не удавалось задержать. Однако следователям удалось установить, что участники сообщества посягали на людей, которые по разным причинам вступали в конфликт с его лидерами и подконтрольными коммерческими организациями.
Такое произошло и в случае убийства ростовского бизнесмена и его охранника. 14 ноября 2006 года Лесняков, Завьялов, Фаизов и Фреер вместе с тремя другими соучастниками расстреляли их из автоматов во дворе жилого дома в Москве. Банда была заинтересована в расширении преступных сфер влияния и своего авторитета в Ростове-на-Дону.
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