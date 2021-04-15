РИАМО - 15 апр. Присяжные заседатели в Москве вынесут вердикт в отношении Дмитрия Леснякова и Дмитрия Завьялова – руководителей межрегиональной преступной группы, а также еще шести членов этой банды, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, с 1999 по 2011 годы Лесняков и Завьялов руководили межрегиональной преступной группой, в состав которой в разное время вошли Дмитрий Задков, Валерий Бабаев, Александр Лебедев, Ралиф Фаизов, Сергей Фреер и Идрак Абилов, а также иные лица.

«Участники преступного сообщества совершили более 40 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью и разбои на территории города Москвы, Челябинской, Московской и Ростовской областей, а также Краснодарского края», - сказала Иванова.

Члены банда всегда тщательно готовили преступления. Поэтому долгое время их не удавалось задержать. Однако следователям удалось установить, что участники сообщества посягали на людей, которые по разным причинам вступали в конфликт с его лидерами и подконтрольными коммерческими организациями.

Такое произошло и в случае убийства ростовского бизнесмена и его охранника. 14 ноября 2006 года Лесняков, Завьялов, Фаизов и Фреер вместе с тремя другими соучастниками расстреляли их из автоматов во дворе жилого дома в Москве. Банда была заинтересована в расширении преступных сфер влияния и своего авторитета в Ростове-на-Дону.