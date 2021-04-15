РИАМО - 15 апр. Фонд поддержки ВЭД Московской области организовал участие региональных компаний в международной выставке пластмасс и каучука в Китае, на мероприятии появился стенд производителей из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Chinaplas 2021 – крупнейшая международная выставка пластмасс в азиатском регионе. В мероприятии принимают участие более 3,4 тыс. экспонентов из 40 стран мира. Выставка проходит в Гуанчжоу с 13 по 16 апреля.

Как отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, по итогам выставки подмосковные предприятия рассчитывают получить новые контакты и выйти на экспорт.

В КНР приехали две подмосковных компании: «Полимеркомпани» – производитель высококачественных листовых полимеров из Щелкова и «ТПК «ЗЕДЕКС» из Дзержинского, производящая композитные материалы и полимеры.

Министр подчеркнула, что все организаторские расходы по созданию группового стенда и участию в мероприятии Фонд ВЭД взял на себя.