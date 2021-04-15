РИАМО - 15 апр. Более 40 га земли переданы фермерскому хозяйству для развития молочного производства в Раменском округе в рамках программы государственной поддержки развития сельского хозяйства в Подмосковье в 2021 году, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.
Он отметил, что в прошлом году в рамках господдержки сельхозпроизводителей земля была предоставлена 22 фермерским хозяйствам, которые в ближайшие годы подарят региону качественные продукты по доступной цене, новые рабочие места и поступления в бюджет.
Минмособлимуществом принято решение о предоставлении земельных участков площадью 13 га и 28 га в деревнях Коробово и Панино в аренду сроком до 5 лет.
«Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) в деревне Толмачево занимается молочным производством. Небольшая ферма производит козье и коровье молоко, которым обеспечивает население деревни, а также местный малый бизнес по переработке молока. В планах КФХ расширить поголовье дойного стада. Переданные земли фермерство собирается использовать под кормовую базу», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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