РИАМО - 15 апр. Более 40 га земли переданы фермерскому хозяйству для развития молочного производства в Раменском округе в рамках программы государственной поддержки развития сельского хозяйства в Подмосковье в 2021 году, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

«В Московской области много земли и особое внимание уделяется ее вовлечению в хозяйственный оборот. Мы рады, что крупные инвесторы и представители малого бизнеса, сельхозпроизводители, фермеры реализуют свой бизнес в регионе и помогаем им это делать через различные меры поддержки, одна из которых - предоставление земли в аренду без торгов», — сказал заместитель председателя правительства Московской области-министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он отметил, что в прошлом году в рамках господдержки сельхозпроизводителей земля была предоставлена 22 фермерским хозяйствам, которые в ближайшие годы подарят региону качественные продукты по доступной цене, новые рабочие места и поступления в бюджет.

Минмособлимуществом принято решение о предоставлении земельных участков площадью 13 га и 28 га в деревнях Коробово и Панино в аренду сроком до 5 лет.

«Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) в деревне Толмачево занимается молочным производством. Небольшая ферма производит козье и коровье молоко, которым обеспечивает население деревни, а также местный малый бизнес по переработке молока. В планах КФХ расширить поголовье дойного стада. Переданные земли фермерство собирается использовать под кормовую базу», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.