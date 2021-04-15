РИАМО - 15 апр. Управляющая компания «ЭК Акварель» в Котельниках провела перерасчет платы за отопление жителям домов №17Б на Новой улице и №22 в микрорайоне Белая Дача, всего было возвращено более 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Ранее жители этих домов обратились по вопросу проведения перерасчета. Во время проверки было установлено, что управляющая компания при расчете платы не учла показания общего домового прибора учета потребления тепловой энергии, плата выставлялась по нормативу.

УК дали месяц на перерасчет. Жителям 447 квартир дома на Новой улице вернули более 771 тыс. рублей, жителям 163 квартир дома в микрорайоне Белая Дача – свыше 306 тыс. рублей.

Главный государственный жилищный инспектор Московской области Ольга Федина отметила, что УК должны провести сверку начислений за жилищно-коммунальные услуги непосредственно при обращении жителя к ним.

«Если обнаруживается ошибка, документы с верными суммами должны быть выданы немедленно. Чаще всего так и происходит. Когда же УК не идет навстречу, можете писать обращение в Госжилинспекцию. Мы готовы защитить права жителей Подмосковья», – добавила Федина.