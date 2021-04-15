РИАМО - 15 апр. Роспотребнадзор опечатал кофейню Cofix, расположенную на Манежной площади в Москве, за многочисленных нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщается на официальном сайте ведомства.

Административное расследование было проведено 13 апреля, когда появилась информация, что в кофейне девушке вместо воды продали неизвестную жидкость, предположительно антисептик. Девушка была госпитализирована.

«Материалы дела об административном правонарушении переданы в Тверской районный суд города Москвы для рассмотрения и принятия решения о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности», - говорится в сообщении.

Ранее ГСУ СК РФ по столице возбудил уголовное дело о продаже небезопасных товаров.