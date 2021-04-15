РИАМО - 15 апр. Подмосковные вузы вошли в число лучших технических университетов страны, речь идет об университете «Дубна» и Технологическом университете в Королеве, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Рейтинг подготовило агентство RAEX. Эксперты оценивали учреждения в двух сферах: естественно-математической и инженерно-технической.

«Эксперты оценивали три ключевые задачи вузов: востребованность выпускников на рынке труда, качество образования и научные результаты. Для нас большая честь быть в числе лучших вузов страны. Будем повышать свои позиции в рейтинге и продолжать работу над совершенствованием системы высшего образования в регионе», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Технологический университет занял 32 место в инженерно-технической сфере, а университет «Дубна» завоевал позиции сразу в двух категориях: занял 41 месте в естественно-математической сфере и 65 место – в инженерной.

Экзамены на «удаленке»: как я поступала в вуз во время пандемии>>