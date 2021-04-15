РИАМО - 15 апр. В Павловском Посаде под угрозой закрытия оказался комбинат, производящий специальные ткани, благодаря участию подмосковного бизнес-омбудсмена Владимира Головнева закрытия удалось избежать. Об этом сообщает пресс-служба регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Расположенный на территории предприятия объект гражданской обороны давно нуждался в капитальном ремонте. Проведение строительно-монтажных работ такого масштаба собственными силами привело бы к банкротству и закрытию предприятия.

К уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области обратилось закрытое акционерное общество с просьбой выступить в гражданском деле в качестве третьего лица.

Из обращения следует, что в собственности заявителя, который является крупнейшим производителем ситовых тканей в России и странах СНГ и работает на территории Подмосковья с 1860 года, находится здание производственного назначения с подвальным помещением, которое должно использоваться как защитное сооружение гражданской обороны.

Со временем защитные свойства данного сооружения были утрачены, в настоящее время подвальное помещение находится в неудовлетворительном состоянии и не пригодно для использования.

Поскольку для ремонта и полного восстановления помещения с учетом предъявляемых к такому помещению требований необходимы значительные финансовые вливания, Павлово-Посадская прокуратура обратилась в городской суд с иском о признании за страной права собственности на данное помещение и восстановлении защитного сооружения силами территориального управления Росимущества по Московской области.

Владимир Головнев решил выступить в деле в качестве третьего лица, не заявляющего при этом самостоятельных требований. Суд удовлетворил данное ходатайство и признал уполномоченного третьим лицом по данному гражданскому делу.

«Подобное обременение могло бы привести к частичному или полному прекращению деятельности комбината. Предприятию, специализирующемуся на производстве церковных, технических и ситовых тканей, не под силу выполнить строительно-монтажные работы, бюджет которых может оцениваться в 10 млн рублей», - отметил Головнев.

Он подчеркнул, что, кроме всего прочего, коллектив квалифицированных специалистов мог потерять работу и остаться без средств к существованию. К тому же, данное предприятие сохраняет вековые традиции текстильного производства, зародившиеся больше века назад в Павловском Посаде.

13 апреля 2021 года иск Павлово-Посадской городской прокуратуры удовлетворен в полном объеме, угроза закрытия комбината устранена.