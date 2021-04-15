РИАМО - 15 апр. В скором времени в столице планируют упростить все бюрократические процедуры в социальной сфере, так, в городе уже отменили бумажные медсправки для школ и детсадов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин в четверг рассказал о столичном опыте развития социальной сферы на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив.
Кроме того, столичный градоначальник напомнил, что в мегаполисе прошла реформа центров занятости - перевели их услуги в МФЦ. Также в столице создали три мощных центра, которые работают с особыми случаями.
Собянин подчеркнул, что важной целью является снятие бюрократической волокиты, отмена бумажных справок. Так, на этой неделе в столице отменили бумажные медсправки для школ и детсадов. Теперь эта услуга стала электронной.
«Мы идем к тому, чтобы упростить все бюрократические процедуры. Чем быстрее человек получает помощь или услугу, тем выше качество жизни», - добавил мэр.
Ранее президент России Владимир Путин попросил правительство РФ пересмотреть законы для снижения бюрократизма в социальной сфере.
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