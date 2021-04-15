РИАМО - 15 апр. Предприниматель из Орехово-Зуева обратился к бизнес-омбудсмену Подмосковья Владимиру Головневу, он помог вернуть имущество, которое изъяли правоохранители во время обысков. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам предпринимателей Московской области.

Из-за изъятия имущества была парализована деятельность не только организации-заявителя, но и других ИП, действующих на арендуемых площадях.

«По обращению уполномоченного прокуратурой Московской области проведена проверка соблюдения законности при проведении следственных действий. В результате проведенной проверки выявлены нарушения уголовно-процессуального законодательства», - сообщает пресс-служба.

Требование Орехово-Зуевской прокуратуры, внесенное в городской следственный отдел ГСУ СК России по Московской области, было рассмотрено и удовлетворено, изъятые предметы и документы возвращены владельцам.