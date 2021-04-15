РИАМО - 15 апр. Загруженность столичных дорог в настоящий момент оценивается в 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».
Самая сложная ситуация в центре города – на улице 1905 года, Краснопресненской набережной, улице Красная Пресня. Также пробки образовались на ТТК и на МКАД.
В некоторых местах заторы образовались из-за ДТП или проведения дорожных работ.
К 20 часам загруженность столичных дорог спадет до 6 баллов, а к 21 часам – до 4 баллов.
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