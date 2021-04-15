РИАМО - 15 апр. Загруженность столичных дорог в настоящий момент оценивается в 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Самая сложная ситуация в центре города – на улице 1905 года, Краснопресненской набережной, улице Красная Пресня. Также пробки образовались на ТТК и на МКАД.

В некоторых местах заторы образовались из-за ДТП или проведения дорожных работ.

К 20 часам загруженность столичных дорог спадет до 6 баллов, а к 21 часам – до 4 баллов.