РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 апр. Зону отдыха могут благоустроить в роще в районе села Ильинское в подмосковном Красногорске, сообщила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию провел расширенное выездное заседание на тему соблюдения требований законодательства при водоотведении с очистных сооружений в селе Ильинское-Усово. Затем состоялся круглый стол с участием временно исполняющего полномочия главы горокруга Алексея Спасского, представителей министерств Московской области, компании «ПИК», АО «Водоканал», жителей.

«Был заключен договор аренды под строительство гидротехнических сооружений в 2018 году. Надлежащим образом в 2019 году арендаторы прошли государственную экспертизу проекта освоения лесов. Нарушений в рамках использования земель лесного фонда не выявлено», – пояснила Казимир.

Она отметила, что роща неподалеку от села Ильинское, в которую сейчас попадают стоки, всегда была излюбленным местом отдыха и прогулок местных жителей.

«Мое предложение – это закрепление права постоянного бессрочного пользования лесным массивом за муниципальным учреждением администрации и создание благоустроенной зоны отдыха, чтобы жителям было комфортно здесь находиться», – сказала Казимир.

Она внесла предложение обустроить пешеходные дорожки, беседки и лавочки.

Казимир подчеркнула, что создание как можно большего количества благоустроенных зон отдыха для населения – это позиция правительства Московской области.

Жители попросили представителей Комлесхоза проконтролировать, чтобы в роще не разводили костры, не устраивали пикники с шашлыками.

«У нас свободный доступ граждан в лес. Ограничивать мы можем только когда введен особый противопожарный режим. В этом году он, если не ошибаюсь, с 19 апреля. В это время мы выходим и говорим о разведении костров на землях лесного фонда. Опять же, если огонь разводится в мангале, с соблюдением всех необходимых требований, население имеет на это право», – подчеркнула Казимир.