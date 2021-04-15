РИАМО – 15 апр. Офис банка «Открытие» по адресу: улица Академика Анохина, д. 2, к. 1, сменил локацию. Современное отделение банка площадью 200 кв. м открылось в непосредственной близости к станции метро «Юго-Западная» на проспекте Вернадского, 105, к. 3, сообщает пресс-служба банка.

В новом офисе банка могут обслуживаться до 200 клиентов в день. Частным клиентам доступны оформление дебетовых и кредитных карт, кредитов наличными, вкладов, инвестиционных и накопительных продуктов, ипотечное кредитование.

В офисе установлены четыре банкомата: два из них внутри офиса с ограниченным доступом, еще два - в зоне самообслуживания 24/7, что позволяет клиентам круглосуточно получать и вносить наличные деньги, проводить переводы и платежи.

«В 2021 году банк продолжил развивать сеть в Москве и Московской области и инвестировать средства в качественное оснащение новых помещений с акцентом на безбумажный формат работы. Это сократит время обслуживания клиентов, затраты на логистику и хранение документов, снизит риски. Планируются переезд и реконструкция четырех офисов, а также открытие пяти новых точек. В июне мы планируем открыть офис в Чертанове», - отметила управляющий Центрального филиала банка «Открытие» Екатерина Кузьма.​

В новом офисе клиенты банка могут воспользоваться сервисом премиального уровня – для этих целей выделена специальная переговорная комната, которая гарантирует конфиденциальность при проведении деловых переговоров и встреч.