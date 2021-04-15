РИАМО - 15 апр. Опубликована закупка на строительство путепровода через Рублево-Успенское шоссе в деревне Раздоры Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Строительство объекта является первым этапом проекта по обеспечению транспортной связи существующей сети автомобильных дорог в районе деревни Раздоры с многофункциональным детским комплексом – школой имени Е.М. Примакова.

Затем в рамках проекта создадут съезд к многофункциональному детскому комплексу, ликвидируют светофор и реконструируют старую дорогу.

Строительство осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объект включен в государственную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.