РИАМО - 15 апр. Пожарные ликвидировали возгорание в административном здании на Южнопортовой улице в Москве, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Информация о пожаре по адресу: Южнопортовая улица, дом 5, строение 7, поступила днем в четверг. Площадь возгорания достигла 500 кв.м. Пожар произошел на деревянном мансардном этаже.

На месте происшествия работали специалисты пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе силы ГКУ «ПСЦ».

Во время тушения удалось спасти одного человека.