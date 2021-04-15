РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 апр. Всероссийский исторический «Диктант Победы» напишут в городском округе Люберцы 29 апреля на пяти площадках, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

«Диктант Победы» - важное партийное мероприятие для нашего округа. Центральной площадкой станет Люберецкая картинная галерея в Музейно-выставочном комплексе. Диктант напишут также в школе №55 в Краскове и в трех образовательных учреждениях, где есть музеи: в томилинской гимназии №18 (краеведческий), в школе №25 (музей авиации), в кадетской (музей Великой Отечественной войны). Мы старались подбирать места с атмосферой патриотизма, где сохраняется история люберецкого народа», – сказал исполнительный секретарь местного отделения партии Владимир Беловодский.

Он добавил, что выбрать площадку для написания диктанта можно на сайте: диктантпобеды.рф. На днях там открылась регистрация участников акции. На нем каждый житель Люберец может выбрать для себя наиболее удобную локацию, а также подготовиться к диктанту при помощи онлайн-тестов.

Участникам диктанта предстоит выполнить 25 заданий. Их составляли эксперты Российского исторического и Военно-исторического обществ, а также сотрудники Российского государственного гуманитарного университета.

По предварительным подсчетам, количество площадок для проведения диктанта составит более 12 тыс., центральная площадка будет развернута в Музее Победы на Поклонной горе. Диктант напишут также на Ржевском мемориале, эта площадка станет центральной площадкой Российского военно-исторического общества.