РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 апр. Министр культуры Московской области Елена Харламова и глава Балашихи Сергей Юров вручили награды в честь Праздника труда трудовым коллективам и лучшим представителям профессий, внесшим большой вклад в развитие округа, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Мероприятие прошло в четверг в ДК «Балашиха». Ведущие праздника зачитали приветственный адрес от губернатора региона Андрея Воробьева, который поблагодарил всех присутствующих за преданность выбранному делу, ответственность и стремление сделать регион лидером во всех сферах, определяющих качество жизни людей.

«Это праздник очень важен для всех нас, ведь труд занимает большую часть жизни. У каждого из нас свой коллектив, и когда каждый находится на своем месте, это ведет к большим результатам. Балашиха, наверное, единственный округ, который комплексно развивается. Благоустроены почти все парки, Дома культуры, модернизируются библиотеки», - сказала Харламова.

От губернатора региона и от себя лично она передала слова благодарности за труд, пожелала новых достижений и вручила благодарственные письма губернатора представителям самых разных профессий: работникам медицины, образования, культуры, сотрудникам соцучреждений, предприятий.

Благодарность министерства просвещения РФ вручили начальнику управления по делам несовершеннолетних администрации округа Инне Соколовой. Награду министерства инвестиций, промышленности и науки региона получила одна из трудовых династий округа.

Юров пожелал благополучия всем, кто трудится на территории округа во благо процветания Балашихи и всего региона, после чего вручил почетные грамоты.

«В нашем городе благодаря поддержке губернатора и тем программам, которые реализуются, делается очень много: строительство новых школ, реконструкция Домов культуры, в том числе и ДК «Балашиха». Теперь мы собираемся здесь в современных условиях. Все это труд наших строителей, врачей, педагогов, работников культуры, спорта, ЖКХ, правоохранительных органов, предприятий», - сказал Юров.

Депутат Мособлдумы Николай Черкасов наградил несколько человек почетным знаком «За особые труды» и грамотами. Грамоты вручил и председатель Московской областной организации «Профсоюз строителей» России Игорь Матвейко.

На сцене выступили творческие коллективы городского округа, лауреаты многочисленных конкурсов: ансамбль «Планета детства», «Росинка», кавер-хор «Припевочки», ансамбль виолончелистов «Тутси», цирковая студия «12 метров» и другие.