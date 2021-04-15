РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 апр. Мужчина погиб под колесами электрички в Королеве, сообщила «РИАМО в Королеве» начальник службы-112 округа Мария Потатуева.

Мужчине на вид 40 лет. Электричка сбила его около 16 часов в четверг у станции Болшево.

«В районе перехода через железнодорожные пути у дома 32 на улице Сакко и Ванцетти электропоездом в сторону области был смертельно травмирован мужчина», - сказала Потатуева.

Личность мужчины в настоящий момент устанавливается.