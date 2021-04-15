РИАМО - 15 апр. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с темпами вакцинации против коронавирусной инфекции в стране, передает Газета.ru.

«Вакцины достаточно в обороте. Соответственно существующему спросу и объемы производства, работают удовлетворительно. Действительно, пока спрос оставляет желать лучшего, но постепенно он повышается», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что главная задача прививочной кампании — дойти до уровня иммунизации населения.

Ранее в России сообщили о разработке новой вакцины от коронавируса, этим занимаются ученые из НИИ им. Смородинцева.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>